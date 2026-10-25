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Ehun bat atxilotu Bartzelonako istiluetan, % 25 adingabeak
600 gazte inguru bildu dira Bartzelonako erdigunean, sare sozialen bidez deituta, eta istilu larriak eragin dituzte: arpilatzeak 14 saltokitan, barrikadak, hiri-altzariak erretzea eta Esquadra Mossoekin liskarrak. Agenteek ehun bat pertsona atxilotu dituzte, horietatik laurden bat adingabeak.
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