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Ehun bat atxilotu Bartzelonako istiluetan, % 25 adingabeak

Iragarkia
Incidentes en Barcelona
18:00 - 20:00
Istiluak Bartzelonan. Argazkia: Agencias.

Azken eguneratzea

600 gazte inguru bildu dira Bartzelonako erdigunean, sare sozialen bidez deituta, eta istilu larriak eragin dituzte: arpilatzeak 14 saltokitan, barrikadak, hiri-altzariak erretzea eta Esquadra Mossoekin liskarrak. Agenteek ehun bat pertsona atxilotu dituzte, horietatik laurden bat adingabeak.

Bartzelona Katalunia Gizartea

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