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Itsasadar azpiko tunelaren  proiektuaren aurkako manifestariek lanak gelditzeko eskatu diote Bizkaiko Foru Aldundiari

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Getxo eta Portugalete itsasadarraren azpiko tunel baten bidez lotuko dituen proiektuaren aurkako beste manifestazio bat izan da larunbat honetan, Portugalete eta Sestao arteko lanak hasi eta bost egunera. Manifestariek salatu dute Arrontegiko zubiaren trafikoa arintzeko Bizkaiko Foru Aldundiaren proiektu honek kutsadura gehiago eragingo duela inguruan. 

Manifestazioak Getxo Portugalete Sestao Gizartea

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