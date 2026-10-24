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Gasteizen etxegabetutako familiak lehen gaua igaro du aterpetxe batean

Iragarkia
Gasteizen etxegabetutako familiak bere lehen gaua igaro du etxetik kanpo
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Emozionalki gau makala igaro dute, baita baldintzengatik ere, umeentzat prestatuta ez dagoen aterpetxe batean. Udalak behin-behinean utzitako aterpea lo egiteko bakarrik erabil dezakete. Gezurrekin minduta daude, alternatiba duin baten zain. 

Gasteiz Etxebizitza Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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