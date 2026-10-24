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Motozale bat hil da Donostian, ostegunean istripua izan ostean
Ezbeharra 23:00ak aldera jazo zen, Katxola kalean. 65 urteko gizona egoera kritikoan eraman zuten Donostia Ospitalera, eta ostiralean hil da.
Ostegunean Donostiako Aiete auzoan istripua izan zuen motozale bat ospitalean hil da, istripuan egindako zaurien ondorioz, Udaletik jakitera eman dutenez.
Istripua 23:00ak aldera jazo zen, Katxola kalean, eta ez zen beste ibilgailurik egon tartean.
65 urteko gizona egoera kritikoan eraman zuten Donostia Ospitalera, eta ostiralean hil da.
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