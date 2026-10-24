TRAFIKO-ISTRIPUA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Motozale bat hil da Donostian, ostegunean istripua izan ostean

Ezbeharra 23:00ak aldera jazo zen, Katxola kalean. 65 urteko gizona egoera kritikoan eraman zuten Donostia Ospitalera, eta ostiralean hil da.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ostegunean Donostiako Aiete auzoan istripua izan zuen motozale bat ospitalean hil da, istripuan egindako zaurien ondorioz, Udaletik jakitera eman dutenez.

Istripua 23:00ak aldera jazo zen, Katxola kalean, eta ez zen beste ibilgailurik egon tartean.

65 urteko gizona egoera kritikoan eraman zuten Donostia Ospitalera, eta ostiralean hil da.

Donostia Trafiko Istripuak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X