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Polioak kaltetutakoek premiazko osasun eta gizarte neurriak eskatzen dituzte bizi kalitatea hobetzeko
Diktadura frankistak epidemia eragin zuen, 1955etik 1963ra ez baitzuen polioaren txertoa eman. Gaixo gehienek 70 urte inguru dituzte, eta osasun eta gizarte arloko premiazko neurriak eskatzen dituzte, bizi kalitatea hobetzeko asmoz.
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