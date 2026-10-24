OSASUNA
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Polioak kaltetutakoek premiazko osasun eta gizarte neurriak eskatzen dituzte bizi kalitatea hobetzeko

Iragarkia
Afectados por la polio exigen medidas sanitarias y sociales urgentes ante el agravamiento de sus secuelas
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Diktadura frankistak epidemia eragin zuen, 1955etik 1963ra ez baitzuen polioaren txertoa eman. Gaixo gehienek 70 urte inguru dituzte, eta osasun eta gizarte arloko premiazko neurriak eskatzen dituzte, bizi kalitatea hobetzeko asmoz.

Gaixotasunak Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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