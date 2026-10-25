251 postu izango dira Gernika-Lumoko Urriko Azken Astelehenean
Denetik egongo da bertan: elikagaiak, artisautza, nekazaritza makineria... Horrez gain, bertso saioak, gazta enkantea eta Eusko Label Winter Series zesta-punta txapelketaren hasiera izango dira bertaratzen direnen gozagarri.
Gernika-Lumok ate joka du urteko hitzordu garrantzitsuenetako bat, garrantzitsuena ez bada: Urriko Azken Astelehena. Ohi bezala, Bizkaiko udalerriak nekazaritza eta abeltzaintza azoka hartuko du, eta aurten 251 postu izango dira bertan.
Gazta da azokako produkturik aipagarrienetakoa, eta entzutetsua izaten da lehiaketako gazta irabazlearen enkantea. 42 postutan salduko dute aurten gazta.
Horrez gain, bestelakoak ere eskainiko dituzte bertako postuetan: kontserbak (10), barazkiak (9), fruta (6), pateak (6), esnekiak (5) eta loreak (2). Halaber, sagardoa (6) eta txakolina (16) ere erosi ahalko dituzte bisitariek. Gainera, artisau-postuak (56) egongo dira, baita erroskillak saltzekoak eta txosnak ere. Eta, urtero legez, bertsolariak ere egongo dira.
Bestalde, 80 pertsona baino gehiago izango dira jai-esparrua zaintzen, Gurutze Gorriko kideak, Ertzaintza eta Udaltzaingoaren agenteak eta suhiltzaileak tartean, eta Gernika-Lumoko Udaleko kideek harrera egingo diete egun osoan Toro (Zamora), Alconchel (Badajoz) eta El Burgo Ranero (Burgos) udalerrietako alkateei.
Zesta-punta, arratsaldean
Udalak Lekerika eta Barandika puntista gernikarrak omenduko ditu, munduko txapelketa irabazi baitute, baita enpresa batzuk ere, horien lan solidarioa eskertzeko.
Arratsaldean, bi partida jokatuko dira Jai Alai frontoian, Eusko Label Winter Series txapelketa hasteko. Lehenengoan, Urreisti eta Atain Goitia eta Oyhenarden aurka arituko dira; bigarrenean, Erkiagak eta Salegik Goixerri eta Lekerika izango dituzte aurkari.