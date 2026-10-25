NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA AZOKA
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251 postu izango dira Gernika-Lumoko Urriko Azken Astelehenean

Denetik egongo da bertan: elikagaiak, artisautza, nekazaritza makineria... Horrez gain, bertso saioak, gazta enkantea eta Eusko Label Winter Series zesta-punta txapelketaren hasiera izango dira bertaratzen direnen gozagarri. 

(Foto de ARCHIVO) Decenas de personas en la feria del agro vasco del ‘Último Lunes de Octubre’, a 31 de octubre de 2022, en Gernika-Lumo, Vizcaya, País Vasco (España). Tras dos años suspendida por la pandemia, Gernika recupera su feria más grande con la celebración de su famosa feria del ‘Último Lunes de Octubre’ que este año atrae a cientos de visitantes al coincidir con el puente de Todos los Santos. De los casi 300 puestos que acoge la feria, medio centenar corresponden con la artesanía, 38 productores de queso, 32 los hortofrutícolas, en 18 se puede degustar txakoli y en 8 se expone sidra. La feria se completa con 11 casetas de conservas, cinco de miel, cuatro de rosquillas, cinco de lácteos y otros tantos de flores, en definitiva, los mejores productos del caserío vasco. H.Bilbao / Europa Press 31 OCTUBRE 2022;FERIA;AGRO VASCO;ULTIMO LUNES DE OCTUBRE;AGRICULTURA;GERNIKA;EUSKADI 31/10/2022

Urriko Azken Asteleheneko artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gernika-Lumok ate joka du urteko hitzordu garrantzitsuenetako bat, garrantzitsuena ez bada: Urriko Azken Astelehena. Ohi bezala, Bizkaiko udalerriak nekazaritza eta abeltzaintza azoka hartuko du, eta aurten 251 postu izango dira bertan.

Gazta da azokako produkturik aipagarrienetakoa, eta entzutetsua izaten da lehiaketako gazta irabazlearen enkantea. 42 postutan salduko dute aurten gazta. 

Horrez gain, bestelakoak ere eskainiko dituzte bertako postuetan: kontserbak (10), barazkiak (9), fruta (6), pateak (6), esnekiak (5) eta loreak (2). Halaber, sagardoa (6) eta txakolina (16) ere erosi ahalko dituzte bisitariek. Gainera, artisau-postuak (56) egongo dira, baita erroskillak saltzekoak eta txosnak ere. Eta, urtero legez, bertsolariak ere egongo dira. 

Bestalde, 80 pertsona baino gehiago izango dira jai-esparrua zaintzen, Gurutze Gorriko kideak, Ertzaintza eta Udaltzaingoaren agenteak eta suhiltzaileak tartean, eta Gernika-Lumoko Udaleko kideek harrera egingo diete egun osoan Toro (Zamora), Alconchel (Badajoz) eta El Burgo Ranero (Burgos) udalerrietako alkateei. 

Zesta-punta, arratsaldean

Udalak Lekerika eta Barandika puntista gernikarrak omenduko ditu, munduko txapelketa irabazi baitute, baita enpresa batzuk ere, horien lan solidarioa eskertzeko.

Arratsaldean, bi partida jokatuko dira Jai Alai frontoian, Eusko Label Winter Series txapelketa hasteko. Lehenengoan, Urreisti eta Atain Goitia eta Oyhenarden aurka arituko dira; bigarrenean, Erkiagak eta Salegik Goixerri eta Lekerika izango dituzte aurkari.

Nekazaritza Gernika Lumo Azokak Gizartea

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