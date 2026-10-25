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Babacar Wellerentzako justizia eskatu eta arrazakeria instituzionala eta poliziala salatu dute ehunka lagunek
Ehunka pertsona atera dira kalera Donostian, Bilbon eta Gasteizen, Babacar Wellerentzat justizia eskatzeko. Senegaldar jatorriko gizona duela hilabete hil zuen Hondarribiko udaltzain batek tiroz, Ertzaintzako agente bati aizto batekin eraso egiten saiatzen ari zela.
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