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Exigen justicia para Babacar Welle y denuncian racismo institucional y policial

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Cientos de personas han salido a la calle en Donostia-San Sebastián, Bilbao y Vitoria-Gasteiz para reclamar justicia para Babacar Welle. El hombre, de origen senegalés, falleció hace un mes por disparos de un policía municipal de Hondarribia cuando intentaba atacar a una agente de la Ertzaintza con un cuchillo. 

Hondarribia Donostia-San Sebastián Bilbao Vitoria-Gasteiz Manifestaciones Racismo Sociedad

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