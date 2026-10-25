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Exigen justicia para Babacar Welle y denuncian racismo institucional y policial
Cientos de personas han salido a la calle en Donostia-San Sebastián, Bilbao y Vitoria-Gasteiz para reclamar justicia para Babacar Welle. El hombre, de origen senegalés, falleció hace un mes por disparos de un policía municipal de Hondarribia cuando intentaba atacar a una agente de la Ertzaintza con un cuchillo.
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