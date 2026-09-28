Fallece un hombre en Hondarribia tras recibir un disparo de un agente de la Policía Local 

Un hombre de 46 años ha fallecido este lunes por la tarde en Hondarribia como consecuencia de un disparo de un agente de la Policía Local tras haber intentado agredir con un arma blanca a una agente de la Ertzaintza, según ha informado el Departamento de Seguridad.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido atendiendo al protocolo.

Los hechos han tenido lugar esta tarde, cuando un hombre habría amenazado con un arma blanca a personas que se encontraban en un local de hostelería de Hondarribia. Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones policiales tanto de la Policía Local como de la Ertzaintza.

Los agentes intervinientes han intentado que el hombre depusiera su actitud sin éxito. En un momento dado ha intentado herir con el arma blanca en varias ocasiones a una de las agentes.

En ese momento, un agente de la Policía Local ha hecho uso de su arma reglamentaria para repeler dicha agresión contra la agente.

Los propios agentes han procedido a auxiliarle hasta la llegada de los recursos sanitarios, que han continuado con las maniobras de reanimación, pero, finalmente, han confirmado su fallecimiento.

El fallecido es un ciudadano subsahariano de 46 años que contaba con 12 detenciones previas y 10 investigaciones anteriores.