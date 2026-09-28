Gizon bat hil da Hondarribian, udaltzain baten tiroa jasota
Segurtasun Sailak azaldu duenez, gizonak arma zuri batekin mehatxatu ditu ostalaritzako lokal batean zeuden pertsonak. Udaltzaingoa eta Ertzaintza hura geldiaraztera joan direnean, ertzain baten kontra oldartu da eta udaltzain batek tiro egin dio.
46 urteko gizon bat hil da astelehen arratsalde honetan Hondarribian, Udaltzaingoaren agente baten tiro baten ondorioz, Ertzaintzako agente bati arma zuri batekin eraso egiten saiatu ostean, Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.
Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko, protokoloari jarraituz.
Antza denez, Hondarribiko ostalaritza-lokal batean zeuden pertsonei mehatxu egiten hasi da arratsaldean gizona, arma zuri batekin. Abisua jaso eta berehalara bertaratu dira Udaltzaingoa eta Ertzaintza.
Gizona geldiarazten saiatu dira agenteak eta une batean, agenteetako bat arma zuriarekin zauritzen saiatu da behin baino gehiagotan. Eraso horren aurrean, udaltzain batek bere arauzko arma atera eta tiro egin dio.
Gizonari bizirik eusten saiatu dira agenteak osasun-baliabideak iritsi arte, eta horiek suspertzeko maniobrak egiten jarraitu duten arren, azkenean, hil egin da.
Hildakoa 46 urteko Saharaz hegoaldeko herritar bat zen. 12 aldiz egon zen atxilotuta eta 10 aldiz ikerketapean.