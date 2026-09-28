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Rigoberta Menchu eta Shirin Ebadi Bakearen Nobeldunek Fair Saturday saria jaso berri dute Bilbon
Bi emakumeek justizia eta giza eskubideen alde Guatemalan eta Iranen egindako lana aitortu nahi izan dute Guggenheimen egin berri den ekitaldian. Ez dira saritu bakarrak izan. Bizkaiko agintari nagusiak eta alderdi politiko guztietako ordezkariak bildu ditu ekitaldiak. Rigoberta Menchu baikor azaldu zaigu, nahiz eta egungo munduko egoera politikoa etsigarria izan.
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