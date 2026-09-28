Funts putreek etxebizitzak erostea debekatzea proposatuko du Espainiako Gobernuak 'Maricarmen dekretua'n
Espainiako Gobernua etxebizitzari buruzko dekretu berri bat negoziatzen ari da talde parlamentarioekin, asteartean Ministro Kontseiluan onartzeko asmoarekin. Paketeak honako neurri hauek biltzen ditu: funts putre bidezko etxebizitzen erosketa espekulatiboaren aurkako neurriak, etxegabetzeen aurkako babesa, denboraldiko alokairuaren erregulazioa, hobari fiskalak, etab.
Espainiako Gobernua talde parlamentarioekin lanean ari da astearte honetan onartu nahi duen Etxebizitzari buruzko Errege Lege Dekretua ixteko. Testuak hamar eremutan jardutea proposatzen du, baina neurrien zehaztapenekin jarraitzen dute, talde ezberdinen arteko akordioa eskuratzeko.
Proposamenen artean, funts putreen bidez etxebizitzak erosteko debekua dago, baita etxegabetzeen aurkako babes-neurriak ere.
Paketeak alokairu-kontratuak egonkortzea ere aurreikusten du, Etxebizitza Legea aplikatzen ez den erkidegoetan bizi diren pertsonak gehiegizko igoeretatik babesteko neurriekin, baita biztanleria osoa berritzeen aurrean babesteko neurriekin ere.
Aurreikusitako beste neurrietako bat sasoiko alokairua arautzea da, iraupen laburreko kontratuen iruzurrarekin amaitzeko helburuarekin. Gainera, Espainiako Gobernuak planteatzen du BEZa aplikatzea pisu turistikoei, zergak jarduera ekonomiko gisa ordain ditzaten eta horien ugaritzea geldiarazten saia daitezen.
Etxebizitza eskuratzeko hobariak eta laguntzak
Dekretuak hobari fiskalak jasoko lituzke maizterrentzat, ahalegin ekonomikoa murrizteko, baita alokairuen prezioa murrizten dutenentzat ere, errenten jaitsiera sustatzeko.
Paketeak, halaber, lehen etxebizitza erosteko laguntzak aurreikusten ditu, higiezin bat erosi nahi duten baina aurrezki nahikorik ez duten pertsonentzat.
Estatuko etxebizitza-parkea blindatzea da beste proposamenetako bat, diru publikoarekin finantzatutako higiezinek espekulatzaileen esku amaitu ez dezaten.
Azkenik, Espainiako Gobernuak kalifikazio iraunkorra duten etxebizitza babestuen eraikuntzaren BEZa murriztea planteatu du, etxebizitza eskuragarrien parkea handitzeko helburuarekin.
Neurriak negoziatzen jarraitzen dute
Hamar puntuen zehaztapenak talde parlamentarioekin negoziatzen jarraitzen du. Espainiako Gobernuak akordioa itxi nahi du astearteko Ministroen Kontseiluaren aurretik, eta etxebizitza eskuratzeko aukera hobetzeko neurri sorta bat aurrera atera.
'Maricarmen dekretua' delakoak Madrilen etxegabetutako 87 urteko emakume baten kasutik hartzen du izena, etxegabetzeen aurkako babesa etxebizitza-neurri berrien eztabaidaren erdigunean kokatu baitu.
Espainiako Gobernuak planteatzen dituen 10 puntuak
1. Etxegabetzeen aurreko babesa.
2. Funts putreei espekulazioz erosteko debekua.
3. Alokairu-kontratuak egonkortzea.
4. Sasoiko alokairuaren erregulazioa.
5. Pisu turistikoen BEZa.
6. Maizterrentzako hobari fiskalak.
7. Hobari fiskalak alokairuaren prezioa jaisten dutenentzat.
8. Lehen etxebizitza erosteko laguntzak.
9. Estatuko etxebizitza-parkea blindatzea.
10. Kalifikazio iraunkorra duten etxebizitza babestuen eraikuntzari BEZa jaistea.