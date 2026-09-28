Soleko kanpaldiak aurrera jarraitzen du, 'Maricarmen dekretua'ri begira
Maizterren Sindikatuak "historia egiten" segitzeko deia egin du, "egin dezakegun okerrena zer eginik ez dagoela pentsatzea delako". Maricarmenek, bere aldetik, babes mezua bidali du Gregorio Marañon ospitaletik. Ospitalaren atarian, Sumarrek, ERCk, Podemosek, EH Bilduk eta BNGk prentsaurrekoa emango dute 13:00ean.
Maizterren Sindikatuak protestekin jarraitu du igande gauean Madrilgo Puerta del Solen, besteak beste, Marwan, Carlos Bardem, Samantha Hudson eta Juan Diego Botto artisten babesean.
Larunbat honetatik dozenaka kanpin denda daude bertan, etxebizitzarako eskubidea bermatuko duten neurriak eskainiko dituen etxebizitza-dekretu berri bat eskatzeko ('Maricarmen dekretua' izena jarri diote, joan den asteazkenean Madrilen etxegabetu zuten adineko emakumearen omenez).
Valeria Racu Maizterren Sindikatuko bozeramaileak itxi zuen atzoko protesta jaialdia, eta manifestari guztiak "historia egiten" ari direla esan zuen:" Dagoeneko ez da Madril bakarrik, ez dakit badakizuen, baina Espainiako beste leku batzuetan ere horrelakoak egiten ari dira".
Racuk borrokan jarraitzeko deia egin zuen, eta ohartarazi "egin dezakegun okerrena" horri buruz ezer egiterik ez dagoela pentsatzea dela: "Boterea ematea da; gauzak beraiek bakarrik alda ditzaketela pentsatzea da".
Bere hitzaldian, jabe handien aurka egin zuen, baita Espainiako eta Autonomia Erkidegoko Gobernuen aurka ere, "errentariei oinak ez gelditzeagatik". "Ultimatum hau Gobernuari eman diogu. Kalera atera gara Maricarmen bat gehiago ere ez dugula nahi esatera. Denok gara Maricarmen", baieztatu du.
Bestalde, Maricarmenek babes mezu bat bidali du Gregorio Marañon ospitaletik. Bideo baten bidez, "adorea" eta eurena "defendatzea" eskatu die.
"Jarraitu zuen gorputzak eusten duen artean. Espero dezagun hau guztia bihar amaiera batera iristea, eta orain pairatzen ari zareten egoera zuzendu ahal izatea", adierazi du.
Sindikatuak jakinarazi duenez, Sumarrek, ERCk, Podemosek, EH Bilduk eta BNGk prentsaurrekoa emango dute 13:00ean Gregorio Marañon ospitaleko sarreran, dekretuari babesa adierazteko.
Dekretua asteartean
Bien bitartean, Espainiako Etxebizitza Ministerioa erlojuaren kontra ari da lanean, Junts eta Podemos erakarriko dituen testu bat ixteko.