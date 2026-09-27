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Ehunka lagunek kanpaldia egin dute Madrilgo Puerta del Solen "Maricarmen dekretua" eskatzeko

Iragarkia
AME806. MADRID (ESPAÑA), 26/09/2026.- Miles de personas se congregaron, decenas de ellas con tiendas de campaña para acampar en la Puerta del Sol este sábado, al término de la manifestación que recorrió el centro de la capital de España para protestar por el desahucio de una anciana que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda, en Madrid (España). EFE/ Mercedes Ortuño Lizaránc
18:00 - 20:00
Kanpaldia Puerta del Solen. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Manifestarien arabera, Maricarmenekin gertatutakoa "ezin da berriro gertatu", eta uste dute "premiazkoa eta beharrezkoa" dela Espainiako etxebizitza eredua aldatzeko egiturazko neurriak hartzea, espekulazio negozio izateari utzi eta eskubide bermatu bihurtzeko.

Etxebizitza Madril Gizartea

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