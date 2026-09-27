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Ehunka lagunek kanpaldia egin dute Madrilgo Puerta del Solen "Maricarmen dekretua" eskatzeko
Manifestarien arabera, Maricarmenekin gertatutakoa "ezin da berriro gertatu", eta uste dute "premiazkoa eta beharrezkoa" dela Espainiako etxebizitza eredua aldatzeko egiturazko neurriak hartzea, espekulazio negozio izateari utzi eta eskubide bermatu bihurtzeko.
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