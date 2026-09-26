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Oihane Mateos omendu dute Euskal Pentatloiaren finalean, emandako laguntza eskertzeko
Une hunkigarria bizi izan da Azpeitian, Euskal Pentatloiaren finalean. Antolatzaileek Oihane Mateos udan zendu zen EITBko kazetari eta laguna omendu dute, bere garaian emandako laguntza guztiagatik eskerrak emateko. Oroigarria eman diete amari eta anaiari, eta minutuko isilunea egin da bere omenez.
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