26 eta 19 urteko kartzela zigorra Federico Martin Aranburu Biarritz Olimpiqueko errugbi jokalari ohia hiltzeagatik akusatutako bi lagunentzat
Martin Aranburu 2022an tirokatu zuten Parisen, kalean bertan, bi ultraeskuindarrek. Tiroketa Frantziako hiriburuko taberna ezagun baten atarian gertatu zen.
Loïk Le Priol militar ohiari 26 urteko kartzela-zigorra ezarri dio Parisko Zigor Auzitegiak, Federico Martín Aranburu Biarritz Olimpiqueko errugbi jokalari ohia tiroz hiltzeagatik. Romain Bouvier, bigarren akusatuari, 19 urteko kartzela-zigorra ezarri diote, hilketa saiakera egotzita. Aranburu 2022an tirokatu zuten Parisen, kalean bertan, bi ultraeskuindarrek. Tiroketa Frantziako hiriburuko taberna ezagun baten atarian gertatu zen.
Ia 11 orduko eztabaiden ondoren, eta Aramburu eta Le Priolen senideen aurrean, Franck Zientara Auzitegiko presidenteak herri-epaimahak erabakitako epaia eman du. Fiskaltzak eskatutakoa baino urtebete gutxiagoko zigorrak dira, eta errekurtsoa aurkez daiteke.
Epaiak ez du ontzat eman akusazioak eskatzen zuen "premeditazioa", ezta akusatuek argudiatzen zuten defentsa propioa ere.
Beste bi akusatuei, Lyson Rochemir, hilketa gertatu zenean Le Priolen neska-laguna zenari, eta Anthony Sorrentinori, berriz, hiru urteko kartzela-zigorra ezarri diete, baina ez dute zigorra bete beharko.
Hiru aste iraun duen epaiketan, akusatuek barkamena eskatu dute behin eta berriz, eta damua agertu dute. Hilketa gertatu zenean eskuin muturreko militanteak ziren, debekatuta zuten armak eramatea eta elkar ikustea beste sententzia batengatik.