"Etxea utzi dut, baina borrokari eutsiko diot"
Asteazken honetan etxegabetu zuten 87 urteko Maricarmenek ospitaletik hitz egin du lehen aldiz, jasotako babesa eskertuz.
Joan den asteazkenean etxegabetu zuten 87 urteko Maricarmenek ospitaletik hitz egin du lehen aldiz, jasotako babesa eskertzeko. Higiezin jazarpenaren eta funts putreen eraso espekulatiboaren aurkako borrokan ikur bihurtu da emakumea.
"Ez dut lortu nire etxea defendatzea, baina besteek arrazoi batengatik borrokatzen ikas dezaten borrokatu dut. Nire etxea nire bizitza izan da, eta orain utzi egin behar dut, noski. Baina horrek ez du esan nahi borrokan jarraituko ez dudanik", esan du Instagramen argitaratutako bideo baten bidez.
"Eskerrak eman nahi dizkiet pertsona guztiei, nire etxegabetzera etorri diren haur guztiei. Eskerrak eman nahi dizkiet izan ditudan lagunei ere, ez baitidate une bakar batean ere utzi, Maizterren Sindikatuari, esaterako. Asko maite ditut guztiak. Ni haien familia naiz, eta haiek dira nirea ", gaineratu du." Eta nire abokatu Beatriz Duro ere asko maite dut, nire etxea salbatzeko lan-ordu asko egin dituelako. Ezin izan da, baina, mesedez, borroka egin ezazue ", esan du.
Bideoan, Maricarmen "funts putre guztiekin amaitzearen" alde agertu da, eta datorren larunbatean etxegabetzeen aurka izango den manifestazio batean parte hartzeko deia egin du. Deialdia Madrilen izango da, 18:30etik aurrera, "Maricarmen bezalako kasu bakar bat ere berriro egon ez dadin".
Maricarmen asteazken honetan etxegabetu zuten Madrilen, zazpi hamarkada baino gehiago alokairuan bizi zen etxetik irtenarazita, inbertsio-funts batek erosi ostean. Poliziak zazpi ordu baino gehiago operatiboa abiatu zuen Maricarmen etxegabetzeko.