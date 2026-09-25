Maricarmen, la mujer con discapacidad de 87 años que fue desahuciada de su casa en Madrid, y que se ha convertido en símbolo de la lucha contra el acoso inmobiliario y el asalto especulativo de los fondos buitre, ha hablado por primera vez desde el hospital donde se encuentra ingresada para agradecer el apoyo recibido.

"No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por una razón. Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla, claro. Pero eso no significa que yo no vaya a seguir luchando", ha dicho a través de un vídeo publicado en Instagram.

"Quiero dar las gracias a todas las personas, a todos los niños que han venido a mi desahucio. También quiero dar las gracias a los amigos que he tenido, que no me han dejado ni un momento sola, como es el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas. Los quiero a todos mucho. Yo soy su familia y ellos son la mía", ha añadido. "Y también quiero mucho a mi abogada Beatriz Duro, que se ha jugado muchas horas de trabajo para tratar de salvar mi casa. No ha podido ser, pero por favor, luchar", ha apelado.

En el breve video, Maricarmen ha abogado por "acabar con todos los fondos buitre", y ha animado a participar en una manifestación contra los desahucios que tendrá lugar en Madrid el próximo sábado a partir de las 18:30 horas, "para que no vuelva a haber ni un solo caso como el de Maricarmen".