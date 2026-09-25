El pleno del Ayuntamiento de Vitoria ha aprobado este viernes de forma inicial la modificación de la ordenanza de animales de compañía que, entre otras cuestiones, incluye multas de 200 euros a las personas que no recojan los excrementos ni limpien los orines de sus animales de compañía y aumentará las sanciones hasta 100 000 euros en el caso de sanciones muy graves.

El texto ha contado con el apoyo de los grupos que integran el Gobierno municipal, PNV y PSE-EE, y de EH Bildu y PP, mientras que Elkarrekin se ha abstenido.

Tras la aprobación inicial de hoy se abre un periodo de exposición pública para que la ciudadanía pueda consultar el texto y presentar las alegaciones que considere oportunas, con el objetivo de que la norma quede aprobada de forma definitiva a comienzos de 2027.