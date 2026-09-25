El Ayuntamiento de Vitoria aprueba la ordenanza que multa con 200 euros por no limpiar orines de los perros
Tras la aprobación inicial de este viernes se abre un periodo de exposición pública para que la ciudadanía pueda consultar el texto y presentar alegaciones, antes de que la norma quede aprobada de forma definitiva a comienzos de 2027. La nueva ordenanza está enfocada en los animales de compañía, como perros, gatos y hurones, y en los animales exóticos mantenidos en cautividad.
El pleno del Ayuntamiento de Vitoria ha aprobado este viernes de forma inicial la modificación de la ordenanza de animales de compañía que, entre otras cuestiones, incluye multas de 200 euros a las personas que no recojan los excrementos ni limpien los orines de sus animales de compañía y aumentará las sanciones hasta 100 000 euros en el caso de sanciones muy graves.
El texto ha contado con el apoyo de los grupos que integran el Gobierno municipal, PNV y PSE-EE, y de EH Bildu y PP, mientras que Elkarrekin se ha abstenido.
Tras la aprobación inicial de hoy se abre un periodo de exposición pública para que la ciudadanía pueda consultar el texto y presentar las alegaciones que considere oportunas, con el objetivo de que la norma quede aprobada de forma definitiva a comienzos de 2027.
Multas por no recoger excrementos o no limpiar orines
La nueva ordenanza, que sustituirá a la actualmente vigente, aprobada en 2013, está enfocada en los animales de compañía, como perros, gatos y hurones, y en los animales exóticos mantenidos en cautividad.
Incorpora nuevas medidas orientadas a reforzar el bienestar animal, como la obligatoriedad de identificar mediante microchip a los gatos, la esterilización de aquellos mayores de seis meses, la prohibición de dejar a los animales de compañía solos durante más de 24 horas (plazo que se reduce a 12 horas en el caso de los perros) y la prohibición de llevar a los perros atados a vehículos de movilidad personal.
Otras novedades incluyen la obligación de limpiar con agua los orines de los animales de compañía, cuyo incumplimiento se sancionará con 200 euros. Asimismo, se eleva de 90 a 200 euros la multa por no recoger los excrementos de los animales en la vía pública.
Además todos los perros deberán disponer de un seguro de responsabilidad civil y su incumplimiento será considerado una infracción leve y estará sancionado con 501 euros.
Las infracciones graves tendrán multas de 3001 a 10 000 euros, frente al máximo actual de 1500 euros, e incluirán conductas como mantener permanentemente atado a un animal o dejarlo en un vehículo estacionado sin ventilación en condiciones que comprometan su bienestar.
Por su parte, las infracciones muy graves, cuando puedan provocar la muerte del animal o causarle secuelas graves permanentes, pasarán de estar sancionadas con un máximo de 3000 euros a multas de 10 001 a 100 000 euros.