Un autobús conectará San Sebastián con el Aeropuerto de Bilbao a primera hora de la mañana todo el año

Lurraldebus ofrecerá un autobús a primera hora de la mañana desde San Sebastián al Aeropuerto de Bilbao "todo el año", según ha informado este jueves la diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa, Azahara Domínguez. Esta medida estará vigente desde el 1 de octubre, cuando entre en vigor el horario de invierno de la línea.

De este modo, a partir del 1 de octubre, todos los días de la semana habrá una salida a las 04:15 horas desde la estación de autobuses y luego servicio cada hora entre las 05:00 y las 21:00 horas.

En sentido contrario, el primer autobús desde el aeropuerto de Loiu saldrá a las 07:45 horas (06:45 horas los fines de semana y festivos) y habrá servicio cada hora hasta las 22:45 horas. La última salida desde Loiu en dirección a San Sebastián será a las 00:00 horas.