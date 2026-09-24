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Un autobús conectará San Sebastián con el Aeropuerto de Bilbao a primera hora de la mañana todo el año

A partir del 1 de octubre, cuando entre en vigor el horario de invierno de la línea, se ofrecerá un servicio a las 04:15 horas para poder llegar a tiempo a los primeros vuelos que salen de Loiu.
Un avión con dificultades en el momento de tomar tierra en el aeropuerto de Bilbao este miércoles. El temporal ha cancelado un vuelo a Santiago de Compostela previsto para las 7.00 horas. Las rachas ya han alcanzado los 130 km/h, en Punta Galea 128, en Cerroja (Carranza) 121 y Orduña 120, según datos dados a conocer por Euskalmet. EFE/Luis Tejido
Aeropuerto de Bilbao. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Donostiatik Bilboko Aireportura goizeko lehen orduan joateko autobus zerbitzua eskainiko da urte osoan

Agencias | EITB

Última actualización

Lurraldebus ofrecerá un autobús a primera hora de la mañana desde San Sebastián al Aeropuerto de Bilbao "todo el año", según ha informado este jueves la diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa, Azahara Domínguez. Esta medida estará vigente desde el 1 de octubre, cuando entre en vigor el horario de invierno de la línea.

De este modo, a partir del 1 de octubre, todos los días de la semana habrá una salida a las 04:15 horas desde la estación de autobuses y luego servicio cada hora entre las 05:00 y las 21:00 horas.

En sentido contrario, el primer autobús desde el aeropuerto de Loiu saldrá a las 07:45 horas (06:45 horas los fines de semana y festivos) y habrá servicio cada hora hasta las 22:45 horas. La última salida desde Loiu en dirección a San Sebastián será a las 00:00 horas.

Aeropuerto de Bilbao Donostia-San Sebastián Transporte público Gipuzkoa Sociedad

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