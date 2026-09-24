Donostiatik Bilboko aireportura goizeko lehen orduan joateko autobus zerbitzua izango da urte osoan
Urriaren 1etik aurrera, linea horretako neguko ordutegia indarrean sartzen denean, Donostiatik 04:15ean aterako da lehen autobusa Loiutik irteten diren lehen hegaldietara garaiz iristeko.
Lurraldebusek Donostiatik Bilboko aireportura goizeko lehen orduan joateko autobus zerbitzua eskainiko du "urte osoan", Azahara Dominguez Gipuzkoako Mugikortasuneko, Turismoko eta Lurralde Antolaketako diputatuak ostegun honetan jakinarazi duenez. Linea horretako neguko ordutegia indarrean sartzen denean, urriaren 1etik aurrera, Donostiatik 04:15ean abiatuko da lehen autobusa, Loiutik irteten diren lehen hegaldietara garaiz iritsi ahal izateko.
Urriaren 1etik aurrera, asteko egun guztietan 04:15ean aterako da autobusa Donostiako autobus geltokitik, eta, ondoren, orduero zerbitzua egongo da 05:00etatik 21:00etara.
Kontrako noranzkoan, Loiuko aireportutik 07:45ean aterako da lehen autobusa (06:45ean, asteburu eta jaiegunetan), eta zerbitzua orduero egongo da, 22:45ak arte. Loiutik Donostiarako azken busa 00:00etan izango da.