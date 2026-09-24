Datozen hilabeteetan beroak 451.000 heriotza gehiago eragin ditzakeela ohartarazi dute zientzialariek
Chicagoko Unibertsitateko Climate Impact Labek asteazken honetan egindako txosten baten arabera, 451.000 pertsona gehiago hil daitezke 'El Niño' muturreko fenomenoak eragindako beroaldiaren ondorioz mundu mailan 2027ko otsailera bitartean.
Komunitate zientifikoaren aurreikuspenen arabera, munduko lurreko tenperaturak normalean baino 1,2º handiagoak izango dira datozen hilabeteetan, neurri handi batean egungo "Super Niño" dela eta.
Ezohiko bero-baldintza horiek, proiekzioen arabera, 20 urte barru klima-aldaketak ekarriko dituen tenperatura altuenen antzekoak izango dira, eta urte arrunt batean espero zitekeena baino % 44 bero egun gehiago eragingo dituzte.
"Praktikan, El Niño etorkizunera bultzatzen ari zaigu — bi hamarkada barru arte araua izango ez diren tenperaturetan jarrita —, egokitzeko eta babesteko denbora izan baino lehen", aipatu du azterlanak.
Ikertzaileek uste dute heriotza kopurua 451.000 baino handiagoa izango dela, eta bereziki ondorioak — batez bestekoaren gainetik dauden tenperaturak eta beroarekin lotutako heriotzak, esaterako — 2027ko ekainera eta uztailera arte luzatuko direla.
Zeintzuk izango dira beroagatik hildako gehien izango dituzten herrialdeak?
Herrialde kaltetuenak Nigeria, Sudan, Niger eta Txad dira, guztira beroarekin lotutako 65.000 heriotza baino gehiago zenbatu ditzaketenak; ondoren, Filipinak, Vietnam, Thailandia, Kanputxea eta Indonesia daude, guztira 40.000 heriotza erregistratu baitituzte. Brasilek, berriz, 13.300 heriotza izan ditzake beroaren ondorioz bederatzi hilabete horietan.