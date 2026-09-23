Azaroaren 21ean jarriko da martxan Donostiako Topoaren lurpeko pasabidea
Topo berriak joan-etorri kopurua handituko du Añorga, Donostia eta Pasaia arteko tarte osoan, zazpi minutu eta erdiko maiztasunarekin.
Topoaren Donostiako erdialdeko lurpeko pasabide berria azaroaren 21ean jarriko da martxan, urtea amaitu baino lehen, hasiera batean aurreikusita zegoen bezala.
Susana Garcia Chueca Mugikortasun Iraunkorreko sailburuak prentsaurrekoa eman du dataren berri emateko Benta Berriko geltokian, lurpeko hiru terminal berrietako batean.
Irailaren 11tik proba trenak dabiltza 4,2 kilometroko pasabide horretan aurrera eta atzera, Amara-Easo, Kontxa-Zentroa eta Benta Berri geltoki berriak zeharkatzen.
Ia hamarkada bateko lanen ondoren, eta obra zibila aspaldi amaituta, Euskal Trenbide Sarea (ETS) erakunde publikoa azken ukituak ematen ari da orain.
Azaroaren 21etik aurrera, topo berriak joan-etorri kopurua handituko du Añorga, Donostia eta Pasaia arteko tarte osoan, zazpi minutu eta erdiko maiztasunarekin.