Kongresuko hainbat gune zigilatu dituzte esprai toxiko bat antzeman ondoren
Kontrol saioa dute Kongresuan, eta, hain zuzen ere, Kongresuko presidenteak PPko diputatu bat kanporatu du piperbeltz gasa erakusteagatik. Gertakariaren ondotik, piperbeltz gasa "behar den guztietan" eramango duela ohartarazi du diputatu popularrak.
Diputatuen Kongresuko komunak eta inguruko beste gune batzuk zigilatu dituzte asteazken honetan, norbaitek toki horietan esprai toxiko bat hustu duelako, Espainiako behe ganberako iturriek jakitera eman dutenez. Gertaera hori tarteko, ustez piperbeltz gasa arnastu duen emakume bat artatu behar izan dute.
Zigilatutako instalazioak Ganberaren handitze eraikinetako batean daude, Kongresuaren Jauregiaren parean. Goizeko bederatziaz geroztik kontrol saioa egiten ari dira, hain zuzen ere, Kongresuan.
Goizeko hamarretarako bost minutu falta zirenean, Francina Armengol Kongresuko presidenteak Ana Vazquez PPko diputatua hemiziklotik kanporatu du "arma" bat, hots, piperbeltz gasa erakusteagatik.
Behe ganberako iturriek azaldu dutenez, 10:26an jaso dute abisua usain handia zegoela eta emakume bat botaka zegoela ohartaraziz.
Oraingoz ez dakite zer gertatu den eta Kongresuko segurtasun kamerak aztertzen ari dira gertakariaren jatorria argitzeko.
Piperbeltz gasa berriro eramango duela ohartarazi du Ana Vazquezek (PP)
Ana Vazquez diputatu popularrak ohartarazi du “behar den guztietan” eramango duela piperbeltz gasa Kongresura.
Gertakariaren ondotik Kongresuko pasilloetan adierazi duenez, piperbeltz gasa ez da arma bat eta potea hutsik zegoen.
Halaber, armei buruzko araudia ez ezagutzea eta osoko bilkura "lehertzea" leporatu dio Ganberako presidenteari ("23. ministroa" eta "hooligan" ere deitu dio), "ustelkeriak inguratutako eta jandako" Gobernua salbatzeko.