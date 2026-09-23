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Zeinu hizkuntzan jakin behar dituzun bost adierazpen

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Irailaren 23a Zeinu Hizkuntzaren Nazioarteko Eguna da, hizkuntza-nortasuna eta giza eskubideak babesteko helburuz. Gorrekin komunikatzeko oinarrizko zeinu hauek ikastera eta praktikatzera animatuko? 

Desgaitasuna Gizartea

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