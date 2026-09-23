Inclusión
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Cinco expresiones en Lengua de Signos que todos deberíamos conocer

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zeinu-hizkuntzako bost esamolde, guztiok ezagutu beharko genituzkeenak

Última actualización

Este 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Lengua de Signos, para proteger la identidad lingüística y los derechos humanos de las personas sordas. ¿Te animas a conocer y practicar cinco expresiones básicas para comunicarte con la comunidad sorda?

Discapacidad Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X