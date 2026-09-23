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Cinco expresiones en Lengua de Signos que todos deberíamos conocer
Euskaraz irakurri: Zeinu-hizkuntzako bost esamolde, guztiok ezagutu beharko genituzkeenak
Este 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Lengua de Signos, para proteger la identidad lingüística y los derechos humanos de las personas sordas. ¿Te animas a conocer y practicar cinco expresiones básicas para comunicarte con la comunidad sorda?
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