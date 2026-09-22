¿Por qué se reúnen los líderes mundiales de la ONU y de qué hablarán?

La Asamblea General de la ONU comienza en Nueva York su 81.º periodo de sesiones, que reunirá durante los próximos días a líderes mundiales para abordar las principales crisis internacionales. La guerra de Ucrania, el conflicto entre Israel y Palestina, Irán y Sudán centrarán parte de los debates, junto a asuntos como la inteligencia artificial, el cambio climático y la elección del próximo secretario general de Naciones Unidas.

La reunión de alto nivel congregará a representantes de los 193 Estados miembros de la ONU, además de los líderes de la Santa Sede y el Estado de Palestina, que tienen la condición de Estados observadores no miembros, y de la Unión Europea, que participa como observador.

Por tradición, Brasil será el primer Estado miembro en intervenir, seguido de Estados Unidos como país anfitrión de la sede de Naciones Unidas en Nueva York. El resto de intervenciones se organizan teniendo en cuenta la jerarquía de los representantes y, generalmente, el orden de inscripción. Los jefes de Estado intervienen antes que los jefes de Gobierno, ministros y otros responsables de las delegaciones.

Los líderes tienen una duración voluntaria de 15 minutos para sus discursos. El récord lo mantiene el líder cubano Fidel Castro, que habló durante unas cuatro horas y media en la apertura de la Asamblea General de 1960.