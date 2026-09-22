¿Por qué se reúnen los líderes mundiales de la ONU y de qué hablarán?
La Asamblea General de la ONU comienza en Nueva York su 81.º periodo de sesiones, que reunirá durante los próximos días a líderes mundiales para abordar las principales crisis internacionales. La guerra de Ucrania, el conflicto entre Israel y Palestina, Irán y Sudán centrarán parte de los debates, junto a asuntos como la inteligencia artificial, el cambio climático y la elección del próximo secretario general de Naciones Unidas.
La reunión de alto nivel congregará a representantes de los 193 Estados miembros de la ONU, además de los líderes de la Santa Sede y el Estado de Palestina, que tienen la condición de Estados observadores no miembros, y de la Unión Europea, que participa como observador.
Por tradición, Brasil será el primer Estado miembro en intervenir, seguido de Estados Unidos como país anfitrión de la sede de Naciones Unidas en Nueva York. El resto de intervenciones se organizan teniendo en cuenta la jerarquía de los representantes y, generalmente, el orden de inscripción. Los jefes de Estado intervienen antes que los jefes de Gobierno, ministros y otros responsables de las delegaciones.
Los líderes tienen una duración voluntaria de 15 minutos para sus discursos. El récord lo mantiene el líder cubano Fidel Castro, que habló durante unas cuatro horas y media en la apertura de la Asamblea General de 1960.
Ucrania y Oriente Medio, entre los principales focos
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, intervendrá el miércoles con el objetivo de reforzar el apoyo internacional a Kiev mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, intenta negociar el final de la guerra con Rusia. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, tiene previsto intervenir el sábado.
El Consejo de Seguridad también prevé celebrar una reunión de alto nivel sobre Ucrania. El organismo no ha podido adoptar medidas para poner fin a la guerra debido al derecho de veto de Rusia.
En Oriente Medio, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, tiene previsto intervenir el miércoles, siete meses después de la guerra entre Estados Unidos, Israel y Teherán. No obstante, su asistencia a Nueva York está en duda por las dificultades para obtener los visados de la delegación iraní.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirigirá a la Asamblea General el jueves. Está previsto asimismo que el presidente palestino, Mahmud Abás, intervenga por videoconferencia, después de que Estados Unidos haya señalado que no le concederá un visado.
Al margen de la Asamblea General está prevista una reunión de alto nivel para impulsar una solución de dos Estados entre israelíes y palestinos, aunque no se esperan avances en ese objetivo.
Inteligencia artificial y cambio climático
La inteligencia artificial será otro de los asuntos destacados. La reunión se celebra pocas semanas después de que varios líderes de la industria tecnológica pidieran una ralentización coordinada del desarrollo de esta tecnología y advirtieran sobre el riesgo de que pueda escapar al control humano.
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha señalado que estas advertencias no pueden ignorarse y que la IA será uno de los principales asuntos de sus conversaciones con los líderes mundiales. El Consejo de Seguridad podría celebrar también una reunión sobre esta cuestión.
El cambio climático ocupará igualmente un espacio destacado. Los líderes de pequeños Estados insulares y de otros países especialmente afectados por el calentamiento global reclamarán previsiblemente nuevas medidas para limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales.
La elección del próximo secretario general
La Asamblea General también estará marcada por el proceso para elegir al sucesor de António Guterres, cuyo segundo mandato de cinco años termina el 31 de diciembre de 2026.
El Consejo de Seguridad deberá acordar un candidato para recomendarlo posteriormente a la Asamblea General. Para ello será necesario el acuerdo de los cinco miembros permanentes con derecho de veto: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido.
Otro de los conflictos que se abordará durante la semana será el de Sudán. Está prevista una reunión de alto nivel sobre la guerra iniciada en abril de 2023 entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido, un conflicto que ha desplazado a más de 14 millones de personas y provocado una de las mayores crisis humanitarias del mundo.
El general Abdel Fattah al-Burhan, jefe del Ejército sudanés y jefe de Estado tras el derrocamiento de Omar al-Bashir en 2019, tiene previsto intervenir ante la Asamblea General el jueves.