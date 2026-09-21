El canciller alemán, Friedrich Merz, ha reafirmado este lunes su determinación de mantener unida la coalición de Gobierno con los socialdemócratas con el argumento de que está en juego "el futuro democrático" del país, tras la debacle sufrida en los estados federados de Mecklemburgo-Antepomerania y de Berlín, donde se impusieron la ultraderecha y La Izquierda, respectivamente.



"Estamos decididos a hacer frente a las tareas históricas que nuestro país tiene por delante. Lo que está en juego es el futuro democrático de nuestro país", ha didho Merz en una rueda de prensa tras una reunión con la cúpula de su partido, que por primera vez en la historia no logró entrar en un Parlamento regional tras hundirse al 4,9 % de los votos en el noreste alemán y que además perdió el Gobierno de Berlín que había encabezado con los socialdemócratas.



Dentro de los partidos de la oposición, han surgido voces que plantean una dimisión de Merz y muchos observadores ven al canciller bajo presión dentro de su propia formación tras la debacle electoral del domingo, que se suma a la de Sajonia-Anhalt hace dos semanas, donde Alternativa para Alemania (AfD) rozó la mayoría absoluta.

Por otro lado, el canciller alemán ha prometido que su Gobierno actuará con rapidez para prohibir las expropiaciones tras la victoria electoral en Berlín de La Izquierda, que aspira a nacionalizar parte de los parques de las grandes inmobiliarias.

Ha lamentado que los "partidos populistas extremos y radicales crean inseguridad, pero también captan muchos votos con promesas sencillas con supuestas soluciones milagrosas".



Reconoce que el país está en un "un punto de inflexión" ante los últimos comicios.