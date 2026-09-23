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Una niña china de 4 años hace un nuevo récord mundial al resolver el cubo de Rubik en 4 segundos
En Euskal Herria también hay una notable afición, y no se nos da nada mal. Aratz Larruzea tiene el récord europeo en la modalidad de pirámide.
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