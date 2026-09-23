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Una niña china de 4 años hace un nuevo récord mundial al resolver el cubo de Rubik en 4 segundos

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 4 urteko neskato txinatar batek munduko errekor berria egin du Rubiken kuboa 4 segundotan konponduta

EITB

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En Euskal Herria también hay una notable afición, y no se nos da nada mal. Aratz Larruzea tiene el récord europeo en la modalidad de pirámide.

Vitoria-Gasteiz Sociedad

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