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Ceuta eta Melillako mugak indartu dituzte, beste sarrera masibo baterako deiei aurre egiteko

Marokoko Gobernuak Espainiako agintarien eskaerei erantzun die, eta agente gehiago bidali ditu ingurura. Kontrolak ezarri ditu mugatik 100 kilometrora, herrialdeko beste leku batzuetatik iritsitakoei ateak ixteko. Hauteskunde eguna dute gaur Marokon.

FOTODELDÍA CEUTA, 22/09/2026.- militares desplegados en pleno centro de la ciudad autónoma de Ceuta este martes, un día antes de las elecciones legislativas en Marruecos este miércoles. EFE/Roberto Ruiz Oliva
Espainiako soldaduak Ceutan. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak segurtasun dispositiboa indartu du astearte honetatik aurrera Ceutako eta Melillako mugetan, asteazken honetarako, irailaren 23rako, sare sozialetan muga igarotzeko deialdiak egin direlako.

Azken asteetan sare sozialetan eta mezularitza aplikazioetan Ceutan eta Melillan sarrera masiboa egiteko deiak zabaldu dira.

Fernando Grande-Marlaskak Espainiako Barne ministroak astelehen honetan Ceutan egindako bisitan aurreratu zuenez, Gobernuak "etengabe" zaintzen ditu horrelako alertak, eta Estatuko Segurtasun Indarrak etengabe aztertzen ari dira informazio horiek, mehatxuaren benekotasuna egiaztatzeko.

Marokoko Gobernuak Espainiako agintarien eskaerei erantzun die, eta agente gehiago bidali ditu ingurura. Kontrolak ezarri ditu mugatik 100 kilometrora, herrialdeko beste leku batzuetatik iritsitakoei ateak ixteko.

Atzo, Pedro Sanchezek New Yorken CNN-ri eskainitako elkarrizketa batean, NBEren Asanblada Orokorraren testuinguruan, esan zuen "argi" dagoela Marokoren mugako kontrol-mekanismoak huts egin zuela uztailaren 30ean Ceutan jendetza sartu zenean, eta, horregatik, erantzunak eta neurriak eskatu zizkion herrialde horri.

Sanchezek erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Marokori, Ceutan muga-kontrolak huts egin zuelako
Ceutako eta Melillako mugak indartuko dituztela iragarri du Marlaskak
Migrazioa Gizartea

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