La pasante del Topo en San Sebastián entrará en servicio el 21 de noviembre

La nueva pasante soterrada del Topo por el centro de San Sebastián entrará en servicio el próximo 21 de noviembre, antes de finales de año, como estaba previsto inicialmente.



La consejera vasca de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha anunciado la puesta en marcha de la nueva infraestructura para esa fecha en una comparecencia ante los medios informativos que ha ofrecido este miércoles en la estación de Benta Berri, una de las tres nuevas terminales subterráneas de la variante ferroviaria.



Desde el pasado 11 de septiembre circulan trenes en pruebas por esta pasante de 4,2 kilómetros, que recorre las nuevas estaciones de Amara-Easo, Kontxa-Zentroa y Benta Berri.



Tras casi una década de trabajos y con la obra civil terminada hace un tiempo, el ente público Euskal Trenbide Sarea (ETS) se dedica ahora a los remates arquitectónicos y de instalaciones.



A partir del 21 de noviembre, el nuevo Topo podrá mejorar sus frecuencias de hasta 7,5 minutos en todo el tramo entre Añorga, San Sebastián y Pasaia.