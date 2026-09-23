El alumnado rico no es el que más ha caído de nivel en el informe Pisa, según un estudio

Un estudio asegura que no se ha producido una caída desproporcionada del aprendizaje del alumnado rico, como apuntaba el informe PISA, sino que ha cambiado la forma en que la OCDE mide ese nivel socieconómico.



Son las conclusiones de un estudio del Innovamat Research Lab, en colaboración con los investigadores de EsadeEcPol, Lucas Gortazar y Lucía Cobreros, que cuestiona una de las conclusiones que se extrajo de reciente informe PISA, publicado el pasado 8 de septiembre.



Ese informe de la OCDE destacó que, en la caída generalizada del rendimiento educativo en todos los países, el descenso fue especialmente acusado entre los alumnos de familias acomodadas.



Esto llevó a que la brecha de rendimiento entre estudiantes socialmente favorecidos y desfavorecidos se redujera entre 2022 y 2025 en numerosos países, entre ellos España.



En concreto, la caída media del cuartil socioeconómico más alto fue de 14 puntos en matemáticas, 7,7 en ciencias y 20,7 en lectura: muy superior a la de los otros tres cuartiles, que cayeron 3,1 puntos de media en matemáticas, 6,5 en lectura y en ciencias incluso mejoraron 4,4 puntos. Sin embargo, el estudio del Innovamat Research Lab cuestiona esta teoría porque atribuye este descenso del alumnado rico a un cambio en el informe PISA en la metodología para evaluar los factores socioeconómicos y clasificar a los alumnos.



En este sentido, si se mide de forma comparable —sin cambiar la herramienta respecto a anteriores ediciones—, la brecha socioeconómica no se ha reducido —siguen teniendo mejor rendimiento los alumnos ricos— y en 2025 alcanza su nivel más alto de la última década, según el estudio de Innovamat Research Lab.



Según el nuevo estudio, la OCDE introdujo varios cambios para medir el Índice Social, Cultural y Económico (ISEC, ESCS por sus siglas en inglés) del alumnado en la edición de 2025.



