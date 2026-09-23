Etxegabetzea

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Anbulantzian atera dute Maricarmen Madrilgo bere etxetik, 87 urterekin etxetik bota ostean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Etxebizitzaren jabeek uko egin zioten Maricarmenek egindako alokairu eskaintzari. Antza denez, pertsona anonimo bat prest zegoen emakumearen errenta osatzeko. 500 euro ordaintzen zituen hilabetean, eta 1.650 eurora igo zioten alokairua, funts batek etxebizitza erosi zuenean. 

Madril Gizartea Etxebizitza

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