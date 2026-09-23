Polemika Kongresuan, piperbeltz gasa erabiltzeagatik: Hainbat gune zigilatu dituzte eta PPko diputatu bat kanporatu
Kontrol saioa dute Kongresuan, eta Kongresuko presidenteak PPko diputatu bat kanporatu du piperbeltz gas poto bat ateratzeagatik. Gertakariaren ondotik, piperbeltz espraia manipulatu duela aitortu du PPko aholkulari batek.
Diputatuen Kongresuko komuna, jangela, sukaldea eta inguruko beste gune batzuk (Voxen eta EH Bilduren bulegoak, tartean) zigilatu dituzte asteazken honetan, norbaitek toki horietan piperbeltz gasa bota duelako, Espainiako behe ganberako iturriek jakitera eman dutenez. Gertaera horren ondorioz, antza piperbeltz gasa arnastu duten emakume bat eta beste 11 pertsona artatu dituzte.
Zigilatutako instalazioak Ganberaren eraikinetako batean daude, Kongresuaren Jauregiaren parean. Goizeko bederatziaz geroztik kontrol saioa egiten ari dira, hain zuzen ere, Kongresuan.
Goizeko hamarretarako bost minutu falta zirenean, Francina Armengol Kongresuko presidenteak Ana Vazquez PPren diputatua hemiziklotik kanporatu du "arma" bat, hots, piperbeltz gasa, bistan atera duelako.
Behe ganberako iturriek azaldu dutenez, 10:26an jaso dute abisua, usain handia zegoela eta emakume bat botaka zegoela ohartaraziz.
Oraingoz ez dakite zer gertatu den, eta Kongresuko segurtasun kamerak aztertzen ari dira gertakariaren nondik norakoak argitzeko.
Piperbeltz espraia manipulatu duela aitortu du PPko aholkulari batek
Vazquez diputatuak, bere aldetik, gertaturikoarekin zerikusirik ez duela azpimarratu du. "Nik ez dut ezer hustu komunean", adierazi du Antena 3 telebista katean egin dioten elkarrizketan.
Ondoren, PPko aholkulari batek aitortu du berak garbitu duela, komun batean, diputatu batek hemizikloan erakutsi duen espraia.
Alderdiko iturriek azaldu dutenez, Vazquez diputatuak espraia "garbitzeko" eskatu dio aholkulariari, jende askok ukituko zuelako, eta hori egitean atera omen da gasa.
Langileak gertatutakoa deitoratu du, azalpenak eman ondoren.
Piperbeltz gasa berriro eramango duela ohartarazi du Ana Vazquezek (PP)
Vazquez diputatu popularrak adierazi du "behar den guztietan" eramango duela piperbeltz gasa Kongresura.
Gertakariaren ondotik Kongresuko pasilloetan adierazi duenez, piperbeltz gasa ez da arma bat eta potea hutsik zegoen.
Halaber, armei buruzko araudia ez ezagutzea eta osoko bilkura "leherraztea" leporatu dio Ganberako presidenteari ("23. ministro" eta "hooligan" ere deitu dio), "ustelkeriak inguratutako eta jandako" Gobernua salbatzeko.