Udazkenak abisu horia ekarri du Euskadira, 34 gradurainoko tenperaturak izango dira eta
Abisua ostegunean egongo da indarrean, 13:00etatik 19:00etara, Kantauri isurialdeko barnealdean, eta maximoak 34 gradura irits daitezke.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du ostegunerako muturreko tenperatura altuengatik Kantauri isurialdeko barnealdean, eta maximoak 34 gradu ingurukoak izan daitezke.
Abisua irailaren 24ko 13:00etatik 19:00etara egongo da indarrean.
Aurreikuspenen arabera, tenperatura maximoak altu-altuak izango dira Euskadiko beste eremu batzuetan ere. Trantsizio-zonan eta Ebroren ardatzean 33 graduraino irits daitezke.
Kostaldean, berriz, maximoak neurritsuagoak izango dira, baina tenperatura altuak izango dira, 29 gradura artekoak.
Udazken astronomikoa asteazken honetan, irailaren 23an, hasi da, penintsulako 02:05ean.