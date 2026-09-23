DENBORA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Udazkenak abisu horia ekarri du Euskadira, 34 gradurainoko tenperaturak izango dira eta

Abisua ostegunean egongo da indarrean, 13:00etatik 19:00etara, Kantauri isurialdeko barnealdean, eta maximoak 34 gradura irits daitezke.

FOTODELDIA GRAFCAV8433. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 14/09/2026.- Bañistas disfrutan de un día soleado en la playa de la Concha de San Sebastián. Los cielos en el País Vasco se presentan este lunes poco nubosos, las temperaturas ascenderán, sobre todo las máximas, y el viento soplará flojo variable, con predominio del sur, y se fijará del nordeste al mediodía. EFE/Juan Herrero.

Hainbat lagun, paseoan, hondartzan. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du ostegunerako muturreko tenperatura altuengatik Kantauri isurialdeko barnealdean, eta maximoak 34 gradu ingurukoak izan daitezke.

Abisua irailaren 24ko 13:00etatik 19:00etara egongo da indarrean.

Aurreikuspenen arabera, tenperatura maximoak altu-altuak izango dira Euskadiko beste eremu batzuetan ere. Trantsizio-zonan eta Ebroren ardatzean 33 graduraino irits daitezke.

Kostaldean, berriz, maximoak neurritsuagoak izango dira, baina tenperatura altuak izango dira, 29 gradura artekoak.

Udazken astronomikoa asteazken honetan, irailaren 23an, hasi da, penintsulako 02:05ean.

Eguraldia Bero-boladak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X