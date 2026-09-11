Hodei gutxi eta tenperaturak goranzko bidean, asteburu honetan, Euskal Herrian
Goizeko lehen orduetan behe-hodeiak eta behe-lainoa agertuko dira ohiko lekuetan. Orduak igaro ahala, ordea, desagertu egingo dira, eta eguraldi atsegina izango dugu orokorrean. Tenperatura maximoak igotzen joango dira egunez egun: igandean eta astelehenean 25 ºC ingurura iritsiko dira kostaldean eta 30 ºC-tik gora ibiliko dira barnealdean.
Asteburu honetan, eguraldi egonkorra eta eguzkitsua izango dugu, orokorrean, eta tenperaturek goranzko bidea hartuko dute. Igandea eta astelehena izango dira egun beroenak: 30 gradutik gorako tenperaturak gaindituko dira barnealdean eta 25 graduren bueltan geldituko dira kostaldean.
Ostiralean izango dugunaren antzera, eguraldi eguzkitsua izango dugu larunbatean ere . Behe-hodei batzuk agertuko dira lehen orduan ipar partean, eta behe-lainoa sortuko da barnealdeko haranetan. Hala ere, goizean zehar desegiten joango dira, eta egun argi eta eguzkitsua geldituko da. Tenperatura maximoak aurreko egunetan baino 2 edo 3 gradu altuagoak izango dira. 22 edo 23 ºC-ra iristea espero da kostaldean, eta 28 edo 29 ºC inguruan ibiliko dira barnealdean. Haizea ahul ibiliko da ipar-ekialdetik, eta iparraldera egingo du arratsaldean.
Igandean ere, Atlantikoan dagoen antizikloiaren eraginpean jarraituko dugu. Lehen orduan, hodei eta behe-laino batzuk ikusi ahal izango dira berriro ohiko lekuetan, baina berehala desagertuko dira, eta egun oso argitsua izango da. Haizea aldakor ibiliko da. Tenperaturari dagokionez, minimoak freskoak izango dira, 9 edo 11 graduren bueltakoak izango baitira barnealdean, baina koxka bat egingo dute gora maximoek, 30 ºC-tik gora geratuko baitira; beraz, tenperaturen arteko aldea handia izango da. Kostaldean, ostera, 25 ºC-ra iritsiko dira termometroak.
Euskalmeten iragarpenaren arabera, astea joera berarekin hasiko da. Astelehenean, zerua oskarbi egongo da, orokorrean, eta tenperatura maximoak aurreko egunetakoak baino apur bat altuagoak izango dira.
Zure interesekoa izan daiteke
Hondartzarako girorik ez, baina tenperatura atseginak ia aste osoan
Aste beroa eta eguzkitsua izango ez bada ere, oraindik mahuka hutsean ibiltzeko aukera izango dugu datozen egunetan; asteazkenean salbu. Euria nonahi eta tenperatura freskoak izango ditugu orduan Euskal Herri osoan.
Abisu horia bero handiagatik igandean ere
35 ºC inguruko tenperaturak espero dira barnealdean. Kostan, berriz, ez dago abisurik, eta tenperaturak 30 ºCtik behera kokatuko dira.
Beroa nagusi igandera arte: 30 ºC-tik gora gaurtik aurrera Euskal Herrian
Araban, abisu horia egongo da indarrean ostiralean eta larunbatean, muturreko tenperatura oso altuengatik, eta Nafarroan alerta laranja ezarri dute ostiral honetan, beroagatik. Igandean, aldaketa etorriko da.
NBEren arabera, El Niño fenomeno meteorologikoa inoiz izan den handiena izan daiteke
Gertakaria urte honen amaieran iritsiko da puntu gorenera, baina 2027an zehar izango ditu ondorioak, eta datorren urtean munduko batez besteko tenperaturak igotzen lagunduko du.
Bero itogarria Euskal Herrira itzuliko da
Asteazken honetan tenperaturek ez dute aldaketa handirik izan, baina ostegunetik nabarmen igoko dira: termometroak 30 ºC-tik gora kokatuko dira Bilbon, Gasteizen eta Iruñean.
Abuztua bigarren hilabeterik beroena izan da 1970etik, eta mendeko lehorrenetakoa Euskadin
Batez besteko tenperatura ohikoa baino 2,4 °C altuagoa izan da, eta muturreko beroak, lehorteak eta prezipitazio handiek markatu dute hilabetea. Gainera, hainbat fenomeno meteorologikok 17 abisu hori aktibatzea eragin dute.
Giro lehorra eta eguzkitsua iraila abiatzeko
Gaur eta bihar leunagoak izango dira tenperaturak, baina asteazken-ostegunetik aurrera beroa nagusituko da atzera. Oro har, astea eguzkitsua izango da, baina kostaldean lehenengo egunotan hodeiak izango dira.
Udako giroa izango da nagusi datozen egunetan, baina euria egin dezake igandean Euskal Herrian
Asteburua tenperatura freskoekin hasiko da, eta termometroak 9 ºC-ra jaitsiko dira Gasteizen larunbatean. Hala ere, maximoak 30 ºC-tik gorakoak izango dira lurraldeko hainbat puntutan. Igandean, berriz, zirimiria egin lezake azken orduetan.
Giro sargoria izango da gaur, hego-haizeak lagunduta
34 ºC-ra go litezke termometroak puntu askotan eta goizean hodei eta ostarteak tartekatuko dira; arratsaldean bero-hodeiak garatuko dira eta trumoi-zaparradaren bat bota dezake.