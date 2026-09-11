Eguraldi egonkorra

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Hodei gutxi eta tenperaturak goranzko bidean, asteburu honetan, Euskal Herrian

Goizeko lehen orduetan behe-hodeiak eta behe-lainoa agertuko dira ohiko lekuetan. Orduak igaro ahala, ordea, desagertu egingo dira, eta eguraldi atsegina izango dugu orokorrean. Tenperatura maximoak igotzen joango dira egunez egun: igandean eta astelehenean 25 ºC ingurura iritsiko dira kostaldean eta 30 ºC-tik gora ibiliko dira barnealdean.

Aizkorri. Argazkia: Cesar Urien

A. Aramendi Elduaien | EITB

Azken eguneratzea

Asteburu honetan, eguraldi egonkorra eta eguzkitsua izango dugu, orokorrean, eta tenperaturek goranzko bidea hartuko dute. Igandea eta astelehena izango dira egun beroenak: 30 gradutik gorako tenperaturak gaindituko dira barnealdean eta 25 graduren bueltan geldituko dira kostaldean.

Ostiralean izango dugunaren antzera, eguraldi eguzkitsua izango dugu larunbatean ere . Behe-hodei batzuk agertuko dira lehen orduan ipar partean, eta behe-lainoa sortuko da barnealdeko haranetan. Hala ere, goizean zehar desegiten joango dira, eta egun argi eta eguzkitsua geldituko da. Tenperatura maximoak aurreko egunetan baino 2 edo 3 gradu altuagoak izango dira. 22 edo 23 ºC-ra iristea espero da kostaldean, eta 28 edo 29 ºC inguruan ibiliko dira barnealdean. Haizea ahul ibiliko da ipar-ekialdetik, eta iparraldera egingo du arratsaldean.

Igandean ere, Atlantikoan dagoen antizikloiaren eraginpean jarraituko dugu. Lehen orduan, hodei eta behe-laino batzuk ikusi ahal izango dira berriro ohiko lekuetan, baina berehala desagertuko dira, eta egun oso argitsua izango da. Haizea aldakor ibiliko da. Tenperaturari dagokionez, minimoak freskoak izango dira, 9 edo 11 graduren bueltakoak izango baitira barnealdean, baina koxka bat egingo dute gora maximoek, 30 ºC-tik gora geratuko baitira; beraz, tenperaturen arteko aldea handia izango da. Kostaldean, ostera, 25 ºC-ra iritsiko dira termometroak. 

Euskalmeten iragarpenaren arabera, astea joera berarekin hasiko da. Astelehenean, zerua oskarbi egongo da, orokorrean, eta tenperatura maximoak aurreko egunetakoak baino apur bat altuagoak izango dira.

Eguraldia

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