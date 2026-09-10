Hezkuntza
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PISAko emaitza txarren gakoak sakon eta denboraz aztertu behar direla diote adituek

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Ostiral honetan EAEko 900 ikastetxetako ordezkariekin bildu aurretik, Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburua aditu talde batekin bildu da gaur arratsaldean, hezkuntza-sistemaren gabeziak aztertzeko. Horietako batek, Junkal Gutierrezek, azaldu du ez dagoela faktore bakar bat PISA txostenak erakutsitako emaitza txarrak azaltzen dituena, eta askotarikoak izan daitezkeela.

Hezkuntza Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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