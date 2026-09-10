Migrazio-krisia Ceutan
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Salbuespenezko egoera deklaratu du berriro Bizkaiak, inoren kargura ez dauden adingabe migratzaileak hartzeko

Neurri horri esker, aldi baterako egoitza-baliabideak gaitu ahal izango dira, lurraldera iristen diren adingabeen arreta bermatzeko eta lehendik tenkatuta dagoen sarea arintzeko.

Iragarkia
18:00 - 20:00
Leixuri Arrizabalaga, Bizkaiko Foru Aldundiko bozeramailea. Argazkia: Orain

EITB

Azken eguneratzea

Inoren kargura ez dauden adingabe migratzaileen harrera-sarea salbuespen egoeran deklaratzea onartu du ostegun honetan Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak. 

Neurri horri esker, aldi baterako egoitza-baliabideak gaitu ahal izango dira, lurraldera iristen diren adingabeen arreta bermatzeko eta lehendik tenkatuta dagoen sarea arintzeko.

Adierazpen hori gizarte-babesik gabeko haur eta nerabeentzako egoitza-harrerako baliabideak arautzen dituen uztailaren 8ko 131/2008 Dekretuaren Lehen Xedapen Gehigarriari esker egin da.

Aldundiak ohar baten bidez jakitera eman duenez, "sarearen egungo okupazio-egoerari erantzuten dio erabakiak". Irailaren 8an, Bizkaiko 17 harrera-baliabideek "inoren kargura ez dauden 594 adingabe migratzaile artatzen zituzten, sareko 406 plaza arrunten aurrean ". Egoera horrek egoitza-baliabideen gehiegizko okupazioa eragiten du berriz ere.

Aldundiak azaldu duenez, aurreko salbuespen-adierazpenak, 2024ko azaroan onetsitakoak, aukera eman zuen ezohiko neurriak hartzeko, harrera-gaitasuna beharren bilakaerara egokitzeko. Horri esker, pixkanaka-pixkanaka murriztu ahal izan zen gainokupazioa, eta okupazio-mailak aurreikusitako ahalmenera hurbildu ziren, Bizkaian inoren kargura ez zegoen haur migratzailerik kalean ger ez zitezen.

Nafarroak Ceutara iritsitako bost adingabe hartuko ditu, Chivitek iragarri duenez
Umeak Migrazioa Bizkaiko Foru Aldundia Bizkaia Gizartea

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