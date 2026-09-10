Migrazio-krisia Ceutan
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Chivitek iragarri du Ceutara iritsitako bost neska hartuko dituela Nafarroak

Nafarroako presidenteak azaldu duenez, bere Gobernuaren "politika ulertzeko" modua Ceutara iritsitako pertsona horiei "babesa" ematea da.

CEUTA, 01/09/2026.- La policía nacional inicia el traslado de menores a una nueva nave del polígono del Tarajal en Ceuta, este martes. EFE/Reduan
Ceutara iritsitako adingabeen irudia. Argazkia: EFE

EITB

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Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak ostegun honetan iragarri duenez, Ceutara iritsitako bost neska migratzaile hartuko ditu Foru Erkidegoak, eta Espainiako Gobernuak migratzaileen etorreraren lehen orduetan egindako ekintzak "arinagoa" izan behar zuela ziurtatu du.

Chivitek horrela erantzun die Foru Parlamentuan ostegun honetan egiten ari diren ikasturte politiko berriaren kontrolerako lehen osoko bilkuraren gaurkotasun handieneko galderei. Ceutari buruz izan dira EH Bildu eta UPN alderdien lehen galderak.

Bere Gobernuaren "politika ulertzeko" modua Ceutara iritsitako pertsona horiei "babesa ematea"dela azaldu du presidenteak. "Gobernu honek Ceutari laguntzen dio, ez bere betebeharrak ez betetzea nahiago duten beste batzuek bezala. Zarata gutxi eta gertaera asko. Gobernu hau modu solidarioan mugitu da, suteekin bezala. Beti gaude behar gaituenarentzat, baina 'nor bere burua salbatu' modan dago", adierazi du. 

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Migrazioa Nafarroa Nafarroako Gobernua Umeak Gizartea

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