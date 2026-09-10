Hainbat kilometroko auto-ilarak AP-8an Irunera bidean, Malmasingo tunela baino lehen izandako istripu baten ondorioz
Bi ibilgailuren arteko istripu bat izan da Malmasingo tunelaren aurretik, AP-8ko 114. kilometroan, Irungo noranzkoan, eta hainbat kilometroko auto-ilarak sortu dira. Erreietako bat itxita izan da.
Hainbat kilometroko auto-ilarak izan dira AP-8an, Irunerako noranzkoan, Malmasingo tunelaren aurretik, 114. kilometroan, bi ibilgailuk izandako istripuaren ondorioz. Erreietako bat itxita egon da.
Istripuaren ondorioz , zirkulazio-arazo handiak sortu dira autobidearen zati horretan, Irungo noranzkoan.
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Albiste izango dira: EITB Data osasun mentalari buruz, lehendakariaren bilera-sorta eta PISA Txostenaren emaitzak
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Psikiatriako kontsultak bikoiztu egin dira bost urtean
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75 urtetik gorakoen 10etik ia hiruk antsietatea edo estresa du, baina hazkunde handiena gazteengan eman da
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