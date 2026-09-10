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Hainbat kilometroko auto-ilarak AP-8an Irunera bidean, Malmasingo tunela baino lehen izandako istripu baten ondorioz

Bi ibilgailuren arteko istripu bat izan da Malmasingo tunelaren aurretik, AP-8ko 114. kilometroan, Irungo noranzkoan, eta hainbat kilometroko auto-ilarak sortu dira. Erreietako bat itxita izan da. 

Istripua AP-68an. Argazkia: @TrafikoaEJGV

EITB

Azken eguneratzea

Hainbat kilometroko auto-ilarak izan dira AP-8an, Irunerako noranzkoan, Malmasingo tunelaren aurretik, 114. kilometroan, bi ibilgailuk izandako istripuaren ondorioz. Erreietako bat itxita egon da. 

Istripuaren ondorioz , zirkulazio-arazo handiak sortu dira autobidearen zati horretan, Irungo noranzkoan.

Trafikoa Trafiko Istripuak A8 Autobidea Gizartea

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