LERROBURU NAGUSIAK

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Albiste izango dira: EITB Data osasun mentalari buruz, lehendakariaren bilera-sorta eta PISA Txostenaren emaitzak

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

DEPRESIOA depresión pexels.com

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko irailaren 9an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

-EITB Data osasun mentalari buruz: Osasun mentalari buruzko EITB Data txostenak agerian utzi du azken urteotan gora egin duela antsietatea eta/edo depresioa duten edo izan duten pertsonen kopuruak, gaiak tabu izateari utzi dion arren. 

-Lehendakariaren bilera-sorta: Imanol Pradalesek eragile politiko eta sozialekin biltzen jarraitzen du gaur, eta Eneko Andueza (PSE), Pello Otxandiano (EH Bildu) eta Joseba Diez Antxustegi (EAJ) hartuko ditu gaur Lehendakaritzan.

PISA txostenaren emaitzak: azken txostena astearte honetan argitaratu du ELGAk, eta agerian utzi du atzerakada orokorra izan dela Espainiako estatuan eta Hegoaldean.

Eguneko Titularrak Eusko Jaurlaritza Hezkuntza Gizartea

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