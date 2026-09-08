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Euskal Herria atzean utzita, Freedom Flotilla Gazara bidean da

Iragarkia
GRAFCAV8126. BILBAO, 07/09/2026.-El barco Kate, donde el capitán e integrantes dan una rueda de prensa, el barco forma parte de la 'Freedom Flotilla' (Flotilla de la Libertad) con destino a Gaza, un día antes de zarpar en dirección a Vigo.EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Bilbotik Vigora joango da, eta ondoren, Mediterraneoko beste portu batzuetara. Urrian iritsi asmo dute Gazara. Genozidioa, okupazioa eta Palestinako zein Gazako garbiketa etnikoa salatzeko helburuarekin, Israelek ezarritako blokeoa apurtzen saiatuko dira.

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