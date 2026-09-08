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La Freedom Flotilla se despide de Euskal Herria para poner rumbo a Gaza

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GRAFCAV8126. BILBAO, 07/09/2026.-El barco Kate, donde el capitán e integrantes dan una rueda de prensa, el barco forma parte de la 'Freedom Flotilla' (Flotilla de la Libertad) con destino a Gaza, un día antes de zarpar en dirección a Vigo.EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal Herria atzean utzita, Freedom Flotilla Gazara bidean da

EITB

Última actualización

Desde Bilbao se dirigirá a Vigo y posteriormente a otros puertos del Mediterraneo antes de avanzar hacia Gaza, donde calculan llegar en octubre. Con el objetivo de denunciar el genocidio, la ocupación y la limpieza étnica en Gaza y Palestina, tratarán se romper el bloqueo al que somete Israel a la franja.

Franja de Gaza Israel Organizaciones no gubernamentales Sociedad

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