La Freedom Flotilla se despide de Euskal Herria para poner rumbo a Gaza
Desde Bilbao se dirigirá a Vigo y posteriormente a otros puertos del Mediterraneo antes de avanzar hacia Gaza, donde calculan llegar en octubre. Con el objetivo de denunciar el genocidio, la ocupación y la limpieza étnica en Gaza y Palestina, tratarán se romper el bloqueo al que somete Israel a la franja.
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