La Audiencia de Gipuzkoa rebaja la pena al expresidente de la Real Sociedad Iñaki Badiola por los tuits difamatorios
El tribunal ratifica que el expresidente blanquiazul fue el autor de los mensajes difamatorios contra 12 personas, pero reduce las condenas individuales —que sumaban más de 10 años de cárcel pero no implicaban prisión al no superar los 16 meses por delito— tras estimar la atenuante de "dilaciones indebidas".
La Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa ha confirmado la autoría del expresidente de la Real Sociedad, Iñaki Badiola, en la campaña de mensajes calumniosos e injuriosos difundidos de forma anónima en Twitter entre 2017 y 2018 contra jueces, periodistas, funcionarios de la Hacienda guipuzcoana y el entonces diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano.
Sin embargo, el tribunal ha estimado parcialmente su recurso y ha rebajado las penas individuales al apreciar una atenuante muy cualificada de "dilaciones indebidas", fijando las nuevas condenas en una horquilla que va desde los cuatro meses y medio de cárcel hasta multas de 3.600 euros.
La resolución modifica sustancialmente el fallo dictado en abril de 2023 por el Juzgado de Instancia de San Sebastián, que inicialmente le había condenado a penas que sumaban 10 años y 8 meses de prisión (desglosados en 8 condenas de 16 meses por delitos continuados de calumnias e injurias graves con publicidad, en concurso con un delito contra la integridad moral), además de indemnizaciones de hasta 36.000 euros.
El origen de las cuentas
La sentencia da por probado que el empresario blanquiazul —presidente del club entre enero y diciembre de 2008— creó la cuenta clandestina @GipuzkoaConfidencial y que a través de este perfil mezcló informaciones reales con acusaciones falsas de extrema gravedad. El tribunal subraya que Badiola vinculó gratuitamente a magistrados, políticos y redactores con tramas de corrupción y con el caso de pornografía infantil "Kote Cabezudo", actuando sin el más mínimo rigor informativo. Por este motivo, la Audiencia rechazó los argumentos de la defensa que apelaban a la "libertad de expresión".
Absoluciones parciales y cambios en el fallo
Aparte de la reducción generalizada por los retrasos judiciales, la Audiencia ha dictado la absolución del delito de injurias a la empresa editora. El tribunal retira el cargo continuado de injurias graves en lo que respecta a la Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A., empresa responsable de El Diario Vasco. Los magistrados argumentan que "una persona jurídica no puede ser sujeto pasivo de este delito", el cual queda reservado por ley para las personas físicas (periodistas y directivos), dejando la vía civil abierta para la mercantil.
También se ha dictado la exoneración de los delitos contra la integridad moral en varios casos. Aunque la Sala mantiene este cargo para la mayoría de los afectados por la reiteración y el daño causado, ha absuelto a Badiola del impacto moral sobre tres de las víctimas por falta de pruebas o por no existir la continuidad delictiva requerida por la jurisprudencia.
Dado que las condenas originales ya se estructuraban en penas individuales de 16 meses, el exdirigente deportivo ya evitaba el ingreso efectivo en prisión; una situación que se consolida al quedar ahora bajo mínimos legales. No obstante, este fallo de la Audiencia de Gipuzkoa no es definitivo, ya que las partes todavía pueden interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Te puede interesar
Pedrosa reconoce los malos resultados de PISA y asegura que mejorarlos es su prioridad
La consejera vasca de Educación Begoña Pedrosa ha contextualizado los malos datos obtenidos por Euskadi en la bajada generalizada en los países que participan en el Informe PISA.
Detenido un hombre por su relación con el cadáver hallado en el embalse de Yesa
Los restos humanos se identificaron y se corresponden con un varón de origen francés residente en Pamplona. El detenido es el principal sospechoso del asesinato.
Cercanía, identidad propia y estabilidad definen la programación de otoño de ETB
Jalonada por los buenos datos de audiencia del verano, la directora de ETB Isabel Octavio, junto a algunos de los principales rostros de la cadena, ha desgranado la oferta de la nueva temporada, cuyos pilares serán la actualidad, el entretenimiento y los directos.
Prosiguen las labores para sofocar el incendio del vertedero de Gardelegi en Vitoria
El fuego se originó el lunes por la tarde en el sector destinado a la acumulación de materia orgánica y, pese a encontrarse actualmente perimetrado, la naturaleza de los materiales ralentiza su extinción definitiva.
Informe PISA: Notable retroceso en los resultados del alumnado de Hego Euskal Herria
El informe PISA muestra una caída general del alumnado de Euskadi y Navarra en ciencia, matemáticas y lectura, aunque ambos territorios logran situarse por encima de la media estatal en la disciplina de números.
Hondarribia celebra un Alarde marcado por 30 años de división
Hondarribia celebra su día grande con el Alarde tradicional, formado por hombres soldados y 20 mujeres cantineras, y con la participación de la compañía Jaizkibel, que cumple 30 años reivindicando un desfile igualitario y la incorporación de las mujeres como soldados.
El presunto asesino del taxista de Azpeitia pudo llegar a Ondarroa a pie y por el monte
El hombre de 43 años permanece en prisión provisional sin fianza por orden judicial. La investigación apunta a que, tras huir inicialmente en un vehículo, recorrió a pie y por el monte parte del trayecto entre Azpeitia y Ondarroa durante las 48 horas que permaneció en busca y captura.
Los bomberos trabajan para sofocar un incendio en el vertedero de Gardelegi de Vitoria-Gasteiz
Tres dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Vitoria trabajan desde las 18:00 horas de este lunes para sofocar un incendio detectado en la zona del vertedero de Gardelegi en el que se acumula materia orgánica.
Prisión provisional para el acusado de asesinar al taxista de Azpeitia
El juzgado de Azpeitia ha ordenado el ingreso en prisión provisional del arrestado tras imputarle un delito de asesinato por el crimen a tiros del pasado 1 de septiembre. El hombre de 43 años se entregó la madrugada del sábado en la comisaría de Ondarroa, y ha permanecido en dependencias policiales desde entonces.