Cercanía, identidad propia y estabilidad definen la programación de otoño de ETB

Un año más, Euskal Telebista ha presentado su programación de otoño en el marco del FesTVal de Vitoria-Gasteiz. En el acto celebrado en el Palacio Europa, han participado la directora de ETB Isabel Octavio y algunos de los principales rostros de la cadena. Cercanía, identidad propia y estabilidad serán las puntas de lanza de la nueva temporada. Además de una oferta de entretenimiento sólida para las tardes y las noches, la actualidad y las emisiones en directo tendrán un peso importante en la programación de ETB

ETB1 reforzará su programación vespertina, trasladando a esta franja el espacio "Sukalerrian" que presentará Armintz Gorrotxategi y ampliando la duración de "Biba Zuek". Desde las 15:15 horas, Maddalen Arzallus y Xabier Sukia realizarán casi cuatro horas de programa manteniendo su esencia: traer a primera línea realidades e historias de la sociedad vasca. Se incorporarán nuevos colaboradores, como Aritz Mendiola (actor y músico), Maddi Mendibil (ganadera), Nora Rezola (médico), Iraitz Gastañares (historiador), Olaia Larrarte (modelo) o Urko Aristi (periodista). Será un espacio dinámico, con contenidos especiales en redes sociales, todo ello con el objetivo de reforzar la conexión con la audiencia y atraer a nuevos públicos. Por otra parte, Armintz Gorrotxategi, en su nuevo cometido de presentador de "Sukalerrian", nos ofrecerá la oportunidad de disfrutar de la gastronomía y nuestros productos mientras cocina y charla con sus invitados.

Al llegar la noche, "Mihiluze" y "Gaupasa" reunirán todos los ingredientes para desconectar, relajarse y pasarlo bien. Ilaski Serrano y Antton Telleria regresan al frente del concurso, que incorpora tres pruebas inéditas para seguir sorprendiendo a la audiencia. Entretenimiento, humor y entrevistas serán los pilares del late night "Gaupasa" presentado por Julen Telleria, que seguirá contando con la complicidad de su equipo de colaboradores y con el inconfundible acompañamiento musical de la Gaubanda.

Los domingos, podremos disfrutar de nuevas entregas de "Tribuaren Berbak", el espacio divulgativo sobre el euskera y el universo de las lenguas que conducen Kike Amonarriz e Izaro Arruti. Asimismo, en noviembre se estrenará la 13ª temporada de "Go!azen", con una gran novedad: Basakabi ya no será un campamento de verano, sino la sede vasca de la prestigiosa Wellington Music Academy.

En ETB2, el nuevo "En Jake" será presentado por Miriam Duque, que estará acompañada por Iker Ibáñez en plató y Leire Torre en redacción. El programa tendrá un formato más informativo, pero también tendrán una mesa de debate, con nuevas y nuevos colaboradores y expertos.

Por las tardes, la información social será el eje de "Euskadi Quédate", con Odei Esnaola al frente y con una amplia red de reporter@s que nos traerán hasta casa todo aquello que está ocurriendo en directo en la calle. También iniciará nueva temporada el informativo "Navarra Hoy" que presenta Amaiur Elizari los viernes en desconexión para Navarra, con toda la actualidad de la comunidad foral.

Los populares concursos "Atrápame Si Puedes" (Patxi Alonso), "Esto No Es Normal" (Nerea Alias y Egoitz Txurruka) y "Vaya Par" (Anne Igartiburu) regresarán esta temporada manteniendo la esencia y el formato que han conquistado a la audiencia. Por su parte, en el espacio culinario "A Bocados" Ander González y Gabriela Uriarte contarán con un apartado nuevo dedicado al bienestar físico y emocional.

Para el prime time, ETB2 apuesta por dos series documentales muy diferentes que invitan a redescubrir nuestra historia y nuestro territorio. En la quinta temporada de "Una Historia de Vasconia", el historiador Alberto Santana emprende un fascinante viaje que recorre el pasado de nuestro pueblo, desde los neandertales hasta la presencia vasca en el Lejano Noroeste. Por su parte, "Euskal Herria Hegan: Una mirada desde el aire" ofrecerá una espectacular visión aérea de Euskal Herria, con la narración de Félix Linares, la banda sonora original de Fernando Velázquez y la participación de destacados artistas y grupos referentes de la cultura vasca.

Habrá nuevas entregas de "A Un Metro", programa en el que Juan Carlos Etxeberria entrevista a personalidades relevantes con las que mantiene conversaciones íntimas donde el personaje desaparece y aparece la persona. Y en noviembre se estrenará "Cómo Hemos Cambiado", un entretenido recorrido por el archivo histórico de ETB. Un viaje por algunos de los programas, imágenes y momentos más recordados de las décadas de los 80, los 90 y los primeros años 2000, con la narración de Iñigo Lejarza.

Los miércoles, "La Noche de…" nos traerá el mejor cine europeo. Además, del 18 al 25 de septiembre Sara Gandara realizará la crónica del Festival de San Sebastián, en un mini-espacio de 15 minutos que se emitirá desde el teatro Victoria Eugenia

Por último, en octubre vuelve "Vaya Semanita", que sigue teniendo muy claro lo que mejor sabe hacer: reírse de lo que somos y de lo que nos pasa, con su particular humor satírico y esa forma tan suya de reírse de la realidad.