Prosiguen las labores para sofocar el incendio del vertedero de Gardelegi en Vitoria
El fuego se originó el lunes por la tarde en el sector destinado a la acumulación de materia orgánica y, pese a encontrarse actualmente perimetrado, la naturaleza de los materiales ralentiza su extinción definitiva.
El incendio registrado la tarde de ayer lunes en el vertedero de Gardelegi, en Vitoria-Gasteiz, ya se encuentra perimetrado y sin riesgo de propagación hacia la zona forestal colindante .No obstante, las labores de extinción están siendo complicadas debido al tipo de material prensado, el cual sufre una combustión interna, lo que obliga a los servicios de emergencia a mantener constantes trabajos de refresco en la zona.
Las instalaciones se ubican en la zona sur de la capital alavesa, al pie de los Montes de Vitoria, y el fuego se originó específicamente en un sector destinado a la acumulación y tratamiento de materia orgánica. Este martes por la mañana los bomberos continúan trabajando intensamente para sofocar por completo las llamas.
Según han explicado fuentes municipales, estos efectivos han estado trabajando toda la noche vertiendo agua. Sin embargo, el foco es muy resistente por la naturaleza del material que arde, una dificultad a la que se suma la falta de hidrantes en el propio vertedero, lo que obliga a los camiones a desplazarse continuamente para recargar suministro. A primera hora de esta mañana se valorarán medidas adicionales para acelerar la extinción.
Asimismo, el Ayuntamiento ha precisado que el humo generado y el olor a quemado percibido por la ciudadanía —favorecido por la bajada de temperaturas nocturna y los cambios de viento— es un fenómeno normal en estas situaciones y han subrayado que no representa ningún peligro para la salud de la población.
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