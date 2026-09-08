Detenido un hombre por su relación con el cadáver hallado en el embalse de Yesa

La Guardia Civil y la Policía Foral han detenido este martes a un hombre como principal sospechoso del supuesto asesinato del varón francés cuyos restos fueron encontrados la tarde del pasado 4 de agosto en el Pantano de Yesa.

La investigación se inició el mismo día por parte de la Guardia Civil en Zaragoza, y días más tarde, Policía Foral recibió una denuncia de desaparición de un varón. La coordinación en las investigaciones de ambos cuerpos, permitieron la conexión entre la denuncia de desaparición y los restos humanos hallados en Yesa.

Las investigaciones continuaron con una Entrada y Registro el pasado 08 de agosto, en el domicilio de la víctima sitio en el barrio de La Milagrosa de Pamplona, lugar en el que compartía vivienda con otro varón.

La investigación ha sido dirigida por el Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), quien a día de hoy, mantiene el secreto de las actuaciones.