Detenido un hombre por su relación con el cadáver hallado en el embalse de Yesa
La Guardia Civil y la Policía Foral han detenido este martes a un hombre como principal sospechoso del supuesto asesinato del varón francés cuyos restos fueron encontrados la tarde del pasado 4 de agosto en el Pantano de Yesa.
La investigación se inició el mismo día por parte de la Guardia Civil en Zaragoza, y días más tarde, Policía Foral recibió una denuncia de desaparición de un varón. La coordinación en las investigaciones de ambos cuerpos, permitieron la conexión entre la denuncia de desaparición y los restos humanos hallados en Yesa.
Las investigaciones continuaron con una Entrada y Registro el pasado 08 de agosto, en el domicilio de la víctima sitio en el barrio de La Milagrosa de Pamplona, lugar en el que compartía vivienda con otro varón.
La investigación ha sido dirigida por el Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), quien a día de hoy, mantiene el secreto de las actuaciones.
Te puede interesar
Cercanía, identidad propia y estabilidad definen la programación de otoño de ETB
Jalonada por los buenos datos de audiencia del verano, la directora de ETB Isabel Octavio, junto a algunos de los principales rostros de la cadena, ha desgranado la oferta de la nueva temporada, cuyos pilares serán la actualidad, el entretenimiento y los directos.
Prosiguen las labores para sofocar el incendio del vertedero de Gardelegi en Vitoria
El fuego se originó el lunes por la tarde en el sector destinado a la acumulación de materia orgánica y, pese a encontrarse actualmente perimetrado, la naturaleza de los materiales ralentiza su extinción definitiva.
Informe PISA: Notable retroceso en los resultados del alumnado de Hego Euskal Herria
El informe PISA muestra una caída general del alumnado de Euskadi y Navarra en ciencia, matemáticas y lectura, aunque ambos territorios logran situarse por encima de la media estatal en la disciplina de números.
Hondarribia celebra un Alarde marcado por 30 años de división
Hondarribia celebra su día grande con el Alarde tradicional, formado por hombres soldados y 20 mujeres cantineras, y con la participación de la compañía Jaizkibel, que cumple 30 años reivindicando un desfile igualitario y la incorporación de las mujeres como soldados.
El presunto asesino del taxista de Azpeitia pudo llegar a Ondarroa a pie y por el monte
El hombre de 43 años permanece en prisión provisional sin fianza por orden judicial. La investigación apunta a que, tras huir inicialmente en un vehículo, recorrió a pie y por el monte parte del trayecto entre Azpeitia y Ondarroa durante las 48 horas que permaneció en busca y captura.
Los bomberos trabajan para sofocar un incendio en el vertedero de Gardelegi de Vitoria-Gasteiz
Tres dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Vitoria trabajan desde las 18:00 horas de este lunes para sofocar un incendio detectado en la zona del vertedero de Gardelegi en el que se acumula materia orgánica.
Prisión provisional para el acusado de asesinar al taxista de Azpeitia
El juzgado de Azpeitia ha ordenado el ingreso en prisión provisional del arrestado tras imputarle un delito de asesinato por el crimen a tiros del pasado 1 de septiembre. El hombre de 43 años se entregó la madrugada del sábado en la comisaría de Ondarroa, y ha permanecido en dependencias policiales desde entonces.
Detenido en Vitoria un hombre de 41 años acusado de agredir sexualmentea una mujer en su vivienda
Por otra parte, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz también ha informado de la detención de otro hombre de 34 años por encerrar en su domicilio y amenazar a su expareja con un cuchillo.
Freedom Flotilla partirá de nuevo a Gaza a medidados de octubre
Tripulantes de la Freedom Flotilla han anunciado que en octubre volverán a navegar para denunciar "la complicidad" de la comunidad internacional con "el genocidio" en Palestina, y que lo harán asumiendo el riesgo de nuevas detenciones y violencia por parte de Israel.