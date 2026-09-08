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Pedrosa reconoce los malos resultados de PISA y asegura que mejorarlos es su prioridad

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hezkuntza Euskadi: Pedrosak PISA emaitzak hobetzea lehenetsi du

EITB

Última actualización

La consejera vasca de Educación Begoña Pedrosa ha contextualizado los malos datos obtenidos por Euskadi en la bajada generalizada en los países que participan en el Informe PISA.

Euskadi destaca por su baja tasa de repetición, y Navarra supera el promedio en lectura, ciencias y matemáticas
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