El juzgado de Azpeitia ha ordenado el ingreso en prisión provisional del arrestado tras imputarle un delito de asesinato por el crimen a tiros del pasado 1 de septiembre. El hombre de 43 años se entregó la madrugada del sábado en la comisaría de Ondarroa, y ha permanecido en dependencias policiales desde entonces.