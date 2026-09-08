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Gimeno subraya que la presencia de alumnos inmigrantes en Navarra afecta a los resultados de PISA

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PAMPLONA, 08/09/2026.- Navarra ha obtenido unos "resultados desfavorables" en el informe PISA 2025 pero, según ha advertido el consejero de Educación del Gobierno foral, Carlos Gimeno, el descenso se registra tanto en Navarra como en España, la Unión Europea y los países de la OCDE participantes en la muestra. Los datos acusan el alto número de alumnado de origen inmigrante que ha participado en las pruebas, y también el bajo porcentaje de abandono escolar que hay en Navarra, un dato positivo pero que arrastra a la baja otros elementos, ha analizado en rueda de prensa Gimeno, en la que "en un ejercicio de transparencia" ha destacado una bajada sensible de las puntuaciones medias del alumnado en las competencias de Matemáticas, de Ciencias y de Lectura. EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bideoa: Gimenok azpimarratu du ikasle etorkinen presentziak eragina duela Nafarroaren PISAko emaitzetan

EITB

Última actualización

Navarra ha obtenido unos "resultados desfavorables" en el último informe PISA pero, según ha advertido el consejero de Educación del Gobierno foral, Carlos Gimeno, el descenso se registra tanto en Navarra como en España, la Unión Europea y los países de la OCDE participantes en la muestra.

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