HONDARRIBIA
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30 años del Alarde mixto: el diálogo, la vía para alcanzar una solución

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(Foto de ARCHIVO) Varias personas durante el Alarde público de San Marcial, en la calle San Marcia, a 30 de junio de 2026, en Irún, Guipúzcoa, País Vasco (España). La fiesta celebra la victoria de los habitantes de Irún contra el ejército francés el día 30 de junio, San Marcial en el calendario católico, de 1522. A diferencia del Alarde tradicional en el Alarde público las mujeres también pueden desfilar como soldados. Unanue / Europa Press 30/6/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Alarde mistoaren 30 urte: elkarrizketa, konponbiderako bidea

EITB

Última actualización

Jaizkibel y representantes institucionales reivindican un Alarde público e igualitario y apuestan por la negociación para superar tres décadas de conflicto en Hondarribia.

Alarde de Hondarribia 2024 Hondarribia Gipuzkoa Fiestas Sociedad

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