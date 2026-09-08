30 años del Alarde mixto: el diálogo, la vía para alcanzar una solución
Jaizkibel y representantes institucionales reivindican un Alarde público e igualitario y apuestan por la negociación para superar tres décadas de conflicto en Hondarribia.
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